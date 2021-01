Nimay González • 7 Ene 2021 - 02:27 PM

El secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, cuestionó este jueves que el inicio de clases semipresenciales este siendo establecido por las autoridades educativas sin que se haya aplicado la vacuna contra la COVID-19 a los estudiantes y docentes.

“No podemos iniciar periodo escolar semipresencial sin haber vacunado a los actores del sistema educativo… el malestar radica en que si usted va para este año 2021 a iniciar el periodo escolar en la modalidad semipresencial, entonces la fase de vacunación de los actores que van a estar dentro de un aula de clases, estudiantes, maestros, profesores, incluso los administrativos, debe haber entonces una consideración… por ejemplo usted revisa la fase de vacunación de Colombia en el caso de los docentes están en la tercera fase que previamente son semanas previas al inicio de las clases en Colombia en la modalidad semipresencial, no es el mismo caso en Panamá”, manifestó Ábrego.

Publicidad

Según indicaron las autoridades sanitarias, el sector educativo está incluido en la cuarta fase del proceso de vacunación, frente a los cual, el dirigente magisterial señala que esto debe ser reevaluado y se les incluya por lo menos en la fase tres.

“Si aquí el aquí el Gobierno Nacional quiere impulsar las clases semipresenciales porque no tiene dinero para comprar los dispositivos a los estudiantes y el tema de la conectividad, entonces hay que hacer una recapitulación del tema de las fases, ese tema de las fases es lo que puede generar confianza en los estudiantes, en los padres de familia y en los docentes, pero no solamente es el tema de la vacunación, sino también las medidas de bioseguridad, y nosotros hasta tanto el ministerio de educación no garantice ese tema , vamos a seguir alzando nuestvacunación ra voz porque en el caso de los actores del sistema, deberían por lo menos estas en la tercera fase si ellos insisten en las clases semipresenciales”, enfatizó.