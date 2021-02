Catherine Perea • 2 Feb 2021 - 10:24 AM

El empresario Jimmy Dawson defendió el cuestionado contrato adjudicado a su empresa por más de B/.43 mil para la contratación de comunicadores con dominio de redes sociales para el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Dawson calificó las publicaciones sobre esta contratación como falsas y aseguró que en el acto para el cual cotizó no existe la palabra influencer sino comunicadores.

También sostuvo que su empresa ha cumplido con todos los requisitos en los actos públicos en los que ha participado.

“Todos los actos en los que mi empresa ha sido favorecida han sido actos públicos donde se da la oportunidad no solo a mi empresa, sino a todas las empresas que quieran participar en actos púlicos que el portal Panamá Compra sube...en ninguna de las contrataciones que me he ganado dice la palabra influencer”, dijo Dawson en declaraciones al programa Cuarto Poder que se transmite por Telemetro Radio.

Según Dawson, a través de las contrataciones que su empresa se ha adjudicado con esa entidad, han sido contratados unos 4 mil artistas.

Rainer Tuñón, director de comunicación de MiCultura, declaró que la empresa de Dawson fue contratada para la promoción de las actividades de MiCultura en Casa, que surgió en medio de la pandemia del covid-19.

“No le veo nada de escándaloso al hecho de que para la promoción de una actividad específica que es MiCultura en casa también tengamos la oportunidad de que otros comunicadores sociales tengan la oportunidad en sus espacios de tener estos criterios para acompañarnos en la comunicación”, justificó Tuñón.