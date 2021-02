Nimay González • 9 Feb 2021 - 09:01 AM

El diputado Leandro Ávila explicó este martes que el proyecto de Ley 508 que busca regular el porcentaje de descuentos a las escuelas y universidades particulares si la modalidad de enseñanza es virtual, semipresencial y presencial, no establece el monto que deben cobrar estos centros educativos en concepto de mensualidad.

Publicidad

“Esta ley no le dice al colegio cuánto cobrar en mensualidad, esta ley le dice: cuánto es si la clase es presencial, cuánto es si la clase es semipresencial que sería uno o dos días que vayan los muchachos, y cuánto sería si la clase es totalmente virtual… cómo vas a pagar el 100% de un servicio que no te están brindando al 100%, se invirtieron los factores, ahora los padres de familia son los que tienen que tener todos esos servicios en su propia casa, su internet, su luz, su computadora, ese es el punto, el colegio que cobre la mensualidad que quiera y el padre determinará si lo puede tener allí o no, pero no me cobres el 100% de un servicio que no me estás brindando”, detalló Ávila.

Indicó que si bien es cierto durante el año 2020, producto de la suspensión de clases presenciales e implementación de la educación a distancia debido a la pandemia de la COVID-19, los colegios particulares optaron por dar descuentos a los padres de familia, sin embargo para este año 2021 "han hecho contratos leoninos, amenazantes, alejados de la realidad, le han dicho a los padres que si no puedes tener a tu hijo llévatelo que yo tengo un montón de muchachos más esperando", frente a lo cual fue presentada esta iniciativa de ley.

Añadió que este proyecto de ley goza del respaldo de los padres de familia, además de que entra a oficializar la enseñanza virtual, dado que en Panamá no hay una ley que regule este tema.