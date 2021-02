Nimay González • 9 Feb 2021 - 08:05 AM

Judy Meana reiteró este martes que su renuncia al cargo de Gobernadora de Panamá se da luego de que así se lo solicitara el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien le manifestó mediante una llamada telefónica que quería renovar esa entidad.

Señaló que si bien es cierto Francisco “Pancho” Alemán, presidente del partido Molirena al cual ella pertenece, no tenía conocimiento sobre esta situación, no considera que su salida de la Gobernación de Panamá tenga que ver con problemas de alianza de Gobierno.

“Llamé a Francisco “Pancho” Alemán para decirle: “Pancho” el Presidente me acaba de llamar para decirme que va a renovar la Gobernación y él me dijo que no sabía, entonces le dije bueno vamos a conversar, pero como ustedes saben en la Asamblea se citaron a varios ministros y los diputados están muy ocupados en ese tema y me dijo que hablaríamos el miércoles… en la Gobernación tenemos que tomar en cuenta que la vicegobernadora es Molirena, el secretario general es Molinera, así que no creo que haya sido un problema de alianza, creo que los Molirena sí tenemos que conversar, de hecho yo hice una comunicación a varios diputados y los representantes para que nos reuniéramos porque como partido tenemos que marcar un distintivo en el que podamos acompañar más a la gestión de Gobierno”, expresó Meana.

Indicó que es potestad del presidente Cortizo designar en ese cargo a las personas que él considere, al ser de libre nombramiento y remoción.

“Me tomó de sorpresa porque yo estaba ya con una agenda prácticamente de este año porque mi licencia era hasta el 2022, pero entendemos que el señor Presidente tiene todo el derecho y es su potestad como Presidente poder rodearse de las personas que él considere que pueden acompañarle en su gestión”, señaló.

Recalcó que procederá a retomar sus funciones como vicealcaldesa de la ciudad capital, cargo que obtuvo a través del voto popular en las elecciones generales de mayo de 2019.

Por otro lado, manifestó uno de los aprendizajes que se lleva de su gestión en la Gobernación es la importancia de la transparencia, “tenemos que aprender a transitar por nuestra gestión con más transparencia… creo que como partido también tenemos que ir en esa dirección, que seamos líderes ejemplares, creo que eso es lo que nos está reclamando la ciudadanía”.