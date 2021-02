Nimay González • 10 Feb 2021 - 11:52 AM

La directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Elvia Lau, explicó este miércoles que para que las vacunas contra la COVID-19 puedan ser comercializadas se requiere que tengan una licencia comercial, y actualmente con lo que cuentan es con una autorización de uso de emergencia .

""as farmacéuticas ofertan los productos a los distintos Estados, no a una empresa, al no tener licencias comerciales no se pueden vender, en nuestro país ese es un proceso que deben pasar todos los medicamentos para ser comercializados, lo que tenemos es una excepción de registro sanitario motivado en el estado de urgencia, estas vacunas han demostrado su efectividad, no tengo duda, de que en algún momento se puedan licenciar y realizar los pasos para la comercialización", indicó.

Detalló que la utilización de las vacunas deben pasar por un proceso de análisis que debe ser realizado por un comité evaluador, el cual estudia todas las plataformas de todas las vacunas que hay, y “no solamente tres o cuatro que estamos escuchando o viendo aquí en Panamá”.

"En la actualidad el comité de vacunas analiza las plataformas de todas las vacunas, este comité lo componen tanto científicos nacionales como extranjeros, quienes verifican cuáles de ellas ofrecen una mayor eficacia y seguridad, de esta manera presentan al Ministro de Salud las opciones, quien las discute a su vez con el Ejecutivo y una vez definidas las opciones, inician las negociaciones y contactos a través de la Cancillería para realizar los trámites de adquisición", añadió el Minsa.

Agregó que posteriormente, se da inicio al acercamiento con los establecimientos farmacéuticos para llevar a cabo los acuerdos y de forma paralela se acercan a la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas donde presentan el dossier para la solicitud de autorización en Panamá.

"Aquí entonces entran los técnicos de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas a revisar todo ese dossier a ver si cumplen con las buenas prácticas de manufactura, se revisa todo, desde el currículum de los investigadores de esa vacuna, protocolos, todo de revisa, entonces en base a eso nosotros decimos si cumple no cumple y allí entonces es donde se autoriza que esa vacuna se utilice aquí en el país. En estos momentos no se pueden comercializar porque ellas tienen es autorización de uso de emergencia", puntualizó.