Linda Batista • 14 Feb 2021 - 10:50 AM

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) cuestionó la discusión de proyectos educativos en la Asamblea Nacional, que para el gremio, no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar educación de calidad.

Asimismo, piden un plan integral de regreso a las aulas de manera presencial.

En el Órgano Legislativo se debate el proyecto de Ley 508 que regula el porcentaje de descuentos a las escuelas y universidades particulares si la modalidad de enseñanza es virtual, semipresencial y presencial.

Para la Cciap, la enseñanza particular ha absorbido parte de un deber que le compete al Estado, contribuyendo al desarrollo de miles de niños y jóvenes, por lo que les resulta “inoportuno y contraproducente" la iniciativa.

“Esto sería equivalente a un recorte de presupuesto del Meduca (Ministerio de Educación) para el funcionamiento de los centros educativos oficiales”, sostiene el gremio.

Por su parte, el diputado proponente de la iniciativa, Leandro Ávila, explicó que la ley no le dice al colegio cuánto cobrar en mensualidad, sino, cuánto es el porcentaje de descuento si la clase no es totalamente presencial. “¿Cómo vas a pagar el 100% de un servicio que no te están brindando al 100%?”, cuestionó el funcionario en declaraciones anteriores.

Según el gremio, “con estos proyectos no consideran las afectaciones e impactos a largo plazo que pueden tener sobre los centros educativos particulares", y ponen en riesgo el futuro académico de miles de estudiantes.

La Cciap recomendó a la Asamblea abordar propuestas que contemplen “la deficiente infraestructura, conectividad, acceso y sobre todo la calidad educativa que deja mucho que desear... en vez de considerar fórmulas que coartan la libertad de enseñanza y emprendimiento particular".