Teiga Castrellón • 15 Feb 2021 - 07:51 AM

Mayra Inés Silvera, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf) informó que en las tres semanas que lleva de haber asumido este cargo se ha encontrado con una institución en crisis y está preocupada ante la situación que se vive en los albergues donde se denuncian maltratos a menores, acotando que aún no ha recibido el informe efectuado por la Subcomisión de la Asamblea Nacional.

"Yo me encuentro con esta crisis, las escasas tres semanas que me senté en el puesto veo toda esta situación que de verdad me indigna. Es un tema que definitivamente hay que ver, hay que trabajar, qué es lo que se está haciendo, ya yo tenía la hoja de ruta trazada", aseguró la directora.

Silvera indicó que este lunes se acercará a la subcomisión para tener en mano el informe que efectuaron las diputadas que conformaron esta investigación, que señala que hay 12 albergues que presentaron situación de abuso a menores tanto físico como psicológico. Además destacó que al no tener el informe en mano esto no les ha permitido presentar una denuncia sobre estos casos.

"Yo estoy todavía esperando el informe y hoy me voy a ir para allá para ver si me pueden dar el informe y saber finalmente cuáles son esos 12 albergues, porque nosotros tenemos que ya empezar a trabajar de frente, yo voy a hacer mi gira para todos los albergues", sentenció Silvera.

La directora del Senniaf también señaló que ha concertado una reunión con el Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, para determinar la línea de la investigación una vez conozcan el contenido del informe, el cual recalcó no se lo han hecho llegar llegar.

Silvera indicó que visitará todos los albergues del país y también hizo el llamado a aquellas personas que tengan ideas para mejorar el funcionamiento de la institución que se reúnan con ella, ya que asegura que es una mujer abierta al diálogo y las ideas.

Otro de los retos que la directora del Senniaf aseguró tienen, es el de actualizar a través de capacitaciones a todo el personal.

Finalmente Silvera señaló que en caso de corroborar el abuso o mal funcionamiento de los albergues actuarán conforme a la ley y se cerrarán. La directora sentenció que no permitirá más albergue toldas y su meta es buscar que todos los hogares que acogen niños y adolescentes alcancen el mejor funcionamiento posible.