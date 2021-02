Teiga Castrellón • 18 Feb 2021 - 07:34 AM

El presidente de la Junta Directiva de las Aldeas SOS, Domingo Barrios señaló a RPC Radio que el problema sobre los albergues en Panamá tiene su génesis en la falta de una Ley de Protección Integral del Niño, la Niña y el Adolescente en el país.

"No existe en Panamá una ley Protección Integral del Niño, la Niña y el Adolescente, mientras esa ley no exista no se le puede exigir a los albergues que tengan esos protocolos internacionales que son varios, que trabajen en crianza positiva y en un cuidado de calidad", esbozó Barrios.

Barrios sentenció que el país tiene una mora en legislación histórica con respecto al tema de la niñez y destacó que tiene que ser resuelta.

El presidente de la Aldea SOS agregó que en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que presentó el informe sobre los abusos en los albergues, está estancado el proyecto de ley 121 que regula el sistema de acogimientos, que sería crear un sistema de familias en la comunidad que acojan estos niños y se les provea de un subsidio para mantener a ese niño. Además resaltó el proyecto de ley 120 que es la relativa a las adopciones está igualmente estancado y señaló que en Panamá no hay una ley moderna que permita las adopciones.

Barrios también denunció que hace falta una ley de subsidio para el cuidado de calidad que le permitiría a los albergues o a las familias acogentes proveer a los menores de mejores atenciones.

Finalmente el presidente de la Aldea manifestó que varios gobiernos le han dado la espalda a la niñez, asegurando que no hay presupuesto estatal para brindarles la protección necesaria.

Sobre la reciente visita al Aldea de la directora de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Mayra Inés Silvera, Barrios destacó que no se reportó ninguna anomalía tras esta visita y agregó que siempre han sido una entidad de puertas abiertas.