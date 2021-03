Teiga Castrellón • 10 Mar 2021 - 01:48 PM

El diputado proponente del proyecto de Ley N° 525 que busca modificar la ley que crea el Régimen de las certificaciones y recertificaciones médicas, Mariano López manifestó que esta iniciativa fue consultada con las diferentes partes a través de una subcomisión, asegurando que no hay apuro y que se creará otra subcomisión para discutirla.

"Yo no sé a qué el presidente le llama juega vivo, yo no entiendo a lo que le llama juega vivo. Al final nosotros no tenemos ningún juega vivo con esta ley, tal vez se haya entendido que el juega vivo es tal vez que bajen el puntaje, se puede llamar a Estados Unidos para tener información... En Estados Unidos se pasa de 32.1 a 51% y en Panamá con 360 puntos equivale a un 34.5, no es un juega vivo está dentro de los estándares que el que nos vende el examen lo exige", destacó López.

Publicidad

Sin embargo López señaló que como diputados tienen la facultad legislativa para hacer proyectos de leyes, aunque reconoció que deben consultarla y para eso, según su parecer, la están consultando con la población.

Las declaraciones del diputado se dan luego de que el presidente Laurentino Cortizo, asegurara que no había margen para el juega vivo con respecto a la reducción del puntaje de la prueba para las certificaciones médicas.