Nimay González • 13 Mar 2021 - 11:49 AM

Este sábado fue promulgada en Gaceta Oficial la Resolución N° 03 de viernes 12 de marzo de 2021, a través de la cual se dejan sin efecto la Resolución 1 del 3 de marzo de 2021, que reducía, de manera temporal y hasta que se levantara el Estado de Emergencia Nacional, el puntaje mínimo de aprobación para el examen de certificación básica en medicina.

El documento indica que luego de valorar todos los argumentos de quienes conforman el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina, se “considera pertinente dejar sin efecto la Resolución 1 del 3 de marzo de 2021 y en su defecto mantener vigente el contenido de la Resolución N° 03 del 12 de junio de 2020, que establece el porcentaje equiparado de aprobación para el examen de certificación básico en medicina en 41.5%".

Según indicaba la Resolución 1 del 3 de marzo de 2021, la puntuación mínima para aprobar el examen se establecía en 360, es decir 34.5% del total, con lo cual se flexibilizaba el proceso de certificación de los graduados de medicina como requisito para entrar al internado.

Añade que la efectividad de la Resolución 1 del 3 de marzo de 2021, no ha sido tal, puesto que aún no se tiene o no han sido notificados los resultados del examen realizado en el mes de marzo de 2021.

La Presidencia de la República informó en un comunicado, que Resolución 03 de 12 de marzo de 2021 fue aprobada el viernes por Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, luego de que así lo solicitará el Ministerio de Salud (Minsa), en su condición de garante de la salud de la población y entidad rectora de las políticas de salud, de apoyo y vigilante del proceso de certificación y recertificación, en virtud de las sugerencias de diversas asociaciones médicas y a recientes informes epidemiológicos que reportan la sostenida disminución de casos nuevos, así como la mortalidad por COVID-19.

Agrega que el Minsa evalúa la posibilidad de iniciar un sistema de capacitación acelerada en el Centro de Adiestramiento y Simulación en Salud (CREASS) para afianzar los conocimientos de los graduados que iniciarán su internado.

Cabe mencionar que múltiples reacciones de rechazo surgieron tras promulgación de la Resolución 1 del 3 de marzo de 2021, que establece, de manera temporal y hasta que se levante el Estado de Emergencia Nacional, el puntaje mínimo de aprobación para el examen de certificación básica en medicina.