Linda Batista • 17 Mar 2021 - 12:22 PM

La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 164 que deroga el Decreto que creó la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

Tras esto, productores denunciaron que existe hasta un 90% de coincidencias en dos artículos de la nueva propuesta que crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA), y la ley de la Aupsa.

Según detalló el productor Aquiles Acevedo, “el artículo 4 de la ley que crea la Aupsa y el 5 de la ley que crea APA tiene un 95% de coincidencias, que viene siendo la autonomía”; así como en los artículos 11 de la Aupsa y el 8 de la APA, sobre la Junta Directiva.

VER LEY DE LA AUPSA

De acuerdo con Acevedo, el diputado Eric Broce y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, se les indicó que “en el segundo debate se podría reincorporar” artículos y hacer modificaciones, no obstante, miembros del sector agropecuario alegan que al no estar ellos presente en esa discusión, no habría ningún cambio.

“Valderrama dice que es mejor que en la Junta Directiva haya un ministro para el seguimiento, pero el tiene que estar claro que él no estará desde el 2024 y sepa Dios quién será, considerando los que han estado antes, eso no es conveniente”, manifestó Acevedo.

Por su parte, el diputado Broce indicó que “la APA, por más que no se quiera ver, se convierte en una agencia de trámites”.

VER LEY QUE CREA APA

“Hay que respetar tratados internacionales, por eso la APA. Los fondos irán de retorno a las direcciones del Minsa y el MIDA. La ley no se puede hacer únicamente para un sector, debe ser para todos; el proyecto ha mejorado mucho, no se puede tener la ley perfecta pero”, sostuvo Broce.

Broce indicó que se le puede dar cortesía de sala en el segundo debate a los productores, pero no depende de él si no del presidente de la Asamblea.