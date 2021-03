18 Mar 2021 - 03:42 PM

La periodista cubana, Karla María Pérez González denunció que se encuentra varada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el Gobierno de Cuba le impidió su retorno a ese país.

Pérez González se encontraba en Costa Rica, donde completó sus estudios de periodismo.

Su vuelo de regreso a Cuba tenía escala en Panamá, pero en el Aeropuerto de Tocumen se le informó que tenía prohibida su entrada a ese país.

“Copa me dijo que las autoridades de migración de Cuba me tenían prohibida la entrada sin más explicación a pesar de que yo tenía todos los requisitos...el muchacho de aquí de Copa me puso un audio de Whats App de un funcionario sin identificar de Cuba que dijo textualmente Karla no es por nada de prórroga, ella tiene prohibido entrar a Cuba y no dio más explicación. Estoy varada en Panamá”, denunció la periodista.

La periodista fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas en 2017 por pertenecer a un movimiento opositor.