Linda Batista • 5 Abr 2021 - 04:28 PM

La Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional analizará este martes 6 de abril los resultados de las entrevistas a aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo.

Así lo dio a conocer el diputado Juan Diego Vásquez, quien indicó que tras esta evaluación las bancadas podrían reunirse para analizar los perfiles y determinar “cuál candidato se acerca más a lo que se necesita en la Defensoría del Pueblo, sin importar partidos políticos, y de esos perfiles postular”.

“Tengo colegas que han indicado estar dispuestos a dar su apoyo al actual Defensor, especialmente de la bancada oficialista, que es su derecho. Yo simplemente no creo que lo ideal sea mandar el mensaje al país de que una persona, que como todos ha cometido algunos errores, pero en un tema tan delicado como los derechos humanos, decir que bueno dale de nuevo como si ningún problema… lo que no podemos hacer es escoger a alguien que no tenga experiencia, y la experiencia del Defensor ha sido solo ser Defensor”, acotó Vásquez.

El proceso de postulación para el cargo de Defensor del Pueblo inició el pasado 2 de marzo; posteriormente los comisionados realizaron una evaluación y entrevistas a los 14 aspirantes, para presentar ante el Pleno de Asamblea el informe de recomendaciones, para que se proceda con la elección.

El periodo del actual defensor, Eduardo Leblanc, quien fue el reemplazo de Alfredo Castillero Hoyos tras ser removido del cargo por “negligencia notoria e incumplimiento de los deberes inherentes al puesto”, ya culminó.

Este cargo tiene un periodo de funciones de cinco años.