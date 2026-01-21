Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 11:37

AAUD: ¿Dónde llamar si no recogen la basura en San Miguelito?

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) recordó a los residentes de San Miguelito que cuentan con canales directos para reportar irregularidades.

Christopher Perez
Christopher Perez

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que mantiene habilitadas líneas telefónicas y digitales para atender denuncias, dudas e información general relacionadas con el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, como parte de sus acciones para mejorar la atención ciudadana.

De acuerdo con la entidad, los residentes pueden comunicarse directamente con la oficina de la AAUD en San Miguelito para reportar problemas como retrasos en la recolección, acumulación de desechos, rutas incumplidas o consultas sobre el servicio.

Líneas habilitadas para San Miguelito

La AAUD detalló que los canales de atención disponibles son los siguientes:

Estos medios están habilitados para recibir reportes ciudadanos, solicitudes de información y seguimiento a casos relacionados con la recolección de residuos sólidos en comunidades del distrito.

