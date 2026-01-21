AAUD: ¿Dónde llamar si no recogen la basura en San Miguelito?

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que mantiene habilitadas líneas telefónicas y digitales para atender denuncias, dudas e información general relacionadas con el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, como parte de sus acciones para mejorar la atención ciudadana.
También te puede interesar: Comisión de Salud cita al administrador de la AAUD por recolección en San Miguelito
Líneas habilitadas para San Miguelito
La AAUD detalló que los canales de atención disponibles son los siguientes:
- 6535-1987 (llamadas telefónicas)
- 6535-1761 (WhatsApp)
- [email protected]
Estos medios están habilitados para recibir reportes ciudadanos, solicitudes de información y seguimiento a casos relacionados con la recolección de residuos sólidos en comunidades del distrito.