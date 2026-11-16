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Abogado Harley Mitchell respalda decisión del presidente Mulino sobre diálogo con Minera Panamá

El abogado ambientalista Harley Mitchell calificó como “la única decisión viable jurídicamente” la postura anunciada este lunes por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sobre el futuro del proyecto de cobre de Donoso. Mulino instruyó a iniciar conversaciones con Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum que operaba el proyecto Cobre Panamá, a fin de lograr un nuevo acuerdo con mayor beneficio para el país y que incluya un plan de cierre.