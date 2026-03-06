ACODECO alerta por recall de Toyota Land Cruiser 300 y Lexus LX600

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) informó a la población sobre un retiro preventivo de vehículos (recall) que involucra modelos de Toyota y Lexus. La medida fue anunciada por Toyota Motor Corporation, en coordinación con su distribuidor en Panamá Ricardo Pérez, S.A..

El llamado a revisión aplica para los siguientes vehículos:

Toyota Land Cruiser 300

Lexus LX600

Estos modelos fueron fabricados entre el 21 de noviembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025.

Motivo del recall

Según la información suministrada, en determinadas condiciones de manejo el sistema encargado de gestionar el funcionamiento del vehículo podría no operar de manera eficiente.

Esto podría provocar:

pérdida temporal del desempeño del vehículo

incremento en la temperatura del motor

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los propietarios realizar la revisión correspondiente.

Qué deben hacer los propietarios

La ACODECO aconseja a los consumidores cuyos vehículos estén dentro de este rango de fabricación contactar al distribuidor autorizado para programar una revisión técnica.

Los propietarios pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfonos: 800-0050 / 2794-4340

Correo electrónico: [email protected]

Durante la revisión se verificará el funcionamiento del sistema del vehículo y se realizarán las correcciones necesarias si aplica.