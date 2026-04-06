Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 13:49

Advertencia del IMHPA: emiten aviso de vigilancia por altas temperaturas que llegan hasta 37°C

El IMHPA compartió un aviso de vigilancia por radiación UV extrema y temperaturas de hasta 37°C en Panamá. Conoce los riesgos y recomendaciones.

Advertencia del IMHPA

Advertencia del IMHPA

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por niveles extremos de radiación ultravioleta y altas temperaturas que afectarán gran parte del país.

Según el informe, se esperan:

  • Temperaturas entre 31°C y 37°C
  • Sensación térmica entre 34°C y 42°C

Estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente durante horas de mayor radiación solar.

IMHPA advierte radiación UV en niveles extremos

El IMHPA advierte que la exposición directa al sol, incluso por cortos periodos, puede provocar:

  • Ardor e irritación en la piel
  • Quemaduras solares
  • Daños acumulativos

Riesgos para la salud

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Durante el día, las condiciones alcanzarán categorías de:

  • Precaución extrema
  • Peligro

Esto puede generar:

  • Insolación
  • Calambres por calor
  • Golpes de calor, especialmente por exposición prolongada o actividad física intensa

Recomendaciones clave

Las autoridades recomiendan a la población:

  • Evitar exposición al sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.
  • Usar bloqueador solar
  • Mantenerse hidratado
  • Utilizar ropa ligera y protección (gorra o sombrero)

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben extremar precauciones ante estas condiciones climáticas.

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