Advertencia del IMHPA: emiten aviso de vigilancia por altas temperaturas que llegan hasta 37°C

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por niveles extremos de radiación ultravioleta y altas temperaturas que afectarán gran parte del país.
Según el informe, se esperan:
- Temperaturas entre 31°C y 37°C
- Sensación térmica entre 34°C y 42°C
Estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente durante horas de mayor radiación solar.
IMHPA advierte radiación UV en niveles extremos
El IMHPA advierte que la exposición directa al sol, incluso por cortos periodos, puede provocar:
- Ardor e irritación en la piel
- Quemaduras solares
- Daños acumulativos
Riesgos para la salud
Durante el día, las condiciones alcanzarán categorías de:
- Precaución extrema
- Peligro
Esto puede generar:
- Insolación
- Calambres por calor
- Golpes de calor, especialmente por exposición prolongada o actividad física intensa
Recomendaciones clave
Las autoridades recomiendan a la población:
- Evitar exposición al sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.
- Usar bloqueador solar
- Mantenerse hidratado
- Utilizar ropa ligera y protección (gorra o sombrero)
Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben extremar precauciones ante estas condiciones climáticas.