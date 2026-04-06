Advertencia del IMHPA: emiten aviso de vigilancia por altas temperaturas que llegan hasta 37°C

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) emitió un aviso de vigilancia por niveles extremos de radiación ultravioleta y altas temperaturas que afectarán gran parte del país.

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Según el informe, se esperan:

Temperaturas entre 31°C y 37°C

Sensación térmica entre 34°C y 42°C

Estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente durante horas de mayor radiación solar.

IMHPA advierte radiación UV en niveles extremos

El IMHPA advierte que la exposición directa al sol, incluso por cortos periodos, puede provocar:

Ardor e irritación en la piel

Quemaduras solares

Daños acumulativos

Riesgos para la salud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041218670530105671?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (@imhpapma) ha emitido un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta extremos.



Advierte que el corto tiempo de exposición directa al sol puede causar ardor, irritación y quemaduras en la piel.



Asimismo, emitió… pic.twitter.com/RGWCUBCy1M — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

Durante el día, las condiciones alcanzarán categorías de:

Precaución extrema

Peligro

Esto puede generar:

Insolación

Calambres por calor

Golpes de calor, especialmente por exposición prolongada o actividad física intensa

Recomendaciones clave

Las autoridades recomiendan a la población:

Evitar exposición al sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

Usar bloqueador solar

Mantenerse hidratado

Utilizar ropa ligera y protección (gorra o sombrero)

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben extremar precauciones ante estas condiciones climáticas.