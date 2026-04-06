Semana Santa 2026: SINAPROC reporta tres fallecidos durante el asueto

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que un total de tres personas fallecieron durante el asueto de Semana Santa 2026, según el más reciente balance del operativo Guardianes Fase III.

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De acuerdo con la entidad, los casos registrados ocurrieron fuera de las zonas bajo cobertura directa del operativo, lo que limita la intervención inmediata de los equipos de respuesta.

Semana Santa 2026: reportan tres muertos en operativo SINAPROC

El informe forma parte del despliegue nacional de seguridad implementado durante la Semana Santa, que incluye:

Vigilancia en playas y ríos

Operativos en carreteras

Atención de emergencias a nivel nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041107850399760711?s=20&partner=&hide_thread=false Tres personas fallecieron durante el asueto de Semana Santa 2026, de acuerdo con el último informe del operativo Guardianes Fase III de @Sinaproc_Panama .



La entidad indicó que los casos ocurrieron fueras de las áreas de cobertura del operativo. pic.twitter.com/K7eeL3D4Bj — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

El SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad, especialmente en actividades recreativas y traslados durante el retorno.

Las autoridades enfatizan que seguir las indicaciones puede marcar la diferencia en la prevención de tragedias durante estos periodos de alta movilidad.