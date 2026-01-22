Agenda internacional del Gobierno genera resultados positivos, dice Orillac

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó los resultados positivos de la agenda internacional impulsada por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino durante los primeros 18 meses de mandato, señalando avances en la reactivación económica, la generación de empleo y el renovado interés de inversionistas extranjeros en la plataforma logística panameña.

Agenda internacional del Gobierno genera resultados positivos

El ministro de la Presidencia, @JuanCOrillac, defendió los viajes del presidente de la República, @JoseRaulMulino: "todo el mundo tiene derecho a criticar, al final de cuentas estamos viendo la mayoría de los panameños está sintiendo que el país está avanzando, que estamos…" — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

Orillac explicó que cada gira internacional encabezada por el mandatario contempla una agenda estratégica con objetivos claros, orientada a promover a Panamá como un destino atractivo para la inversión en sectores clave como el marítimo, comercial, aéreo y logístico.

"El presidente Mulino destaca cada vez que va a un país o a un foro que el objetivo es vender a Panamá para atraer inversión y poder crear los empleos que el país requiere, de la mano de la inversión privada", subrayó el ministro.

Entre los resultados más relevantes, Orillac mencionó el retorno de la transnacional bananera Chiquita a la provincia de Bocas del Toro, tras conversaciones sostenidas durante una gira presidencial a Brasil, lo que permitió la reactivación de cientos de plazas de empleo para familias bocatoreñas.

Presentación de informe por el Ejecutivo

El ministro anunció que el Ejecutivo presentará un informe detallado sobre los resultados y logros de la política exterior, en el que se incluirán acuerdos, acercamientos estratégicos y avances concretos derivados de las giras internacionales.

Asimismo, resaltó que Panamá ha logrado acciones inéditas en el ámbito internacional, como la adhesión a nuevos mercados del cono sur a través del MERCOSUR, la salida de listas discriminatorias de Europa, y la recuperación del protagonismo internacional, reflejado en su ingreso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En materia de posicionamiento global, Orillac destacó el fortalecimiento de Panamá como centro internacional de eventos, con la próxima realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de enero, con la participación confirmada de líderes empresariales multinacionales y seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.