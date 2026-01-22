Policía Nacional investiga presunto abuso tras aprehensión en Juan Díaz

La Policía Nacional informó que inició una investigación interna tras una denuncia por presunto abuso, relacionada con un hecho ocurrido el pasado domingo en el sector de Concepción, corregimiento de Juan Díaz, durante una aprehensión de dos adultos y un menor de edad.
Mediante un comunicado oficial, la institución explicó que el incidente se produjo mientras unidades policiales realizaban labores en el área y fueron agredidas por residentes del lugar.
Policía Nacional abre investigación interna por denuncia
La entidad señaló que, como parte de los procedimientos establecidos, se mantiene abierta una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
La Policía Nacional reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la transparencia institucional y el debido proceso, al tiempo que destacó que sus actuaciones se rigen por la ley y los protocolos operativos vigentes.