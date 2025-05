Agente del SENAFRONT atacada: "Yo jamás pensé que ellos me iban a privar de mi libertad"

"Señor ministro, yo tengo muchos años de vivir en la comunidad de Arimae. Todo el pueblo me conoce (...) Como una cristiana evangelista predicadora de un Dios vivo. Respeto a cada uno de ellos para que me respete (...) Yo jamás pensé que ellos me iban a privar de mi libertad", expresó la agente, quien desempeña funciones administrativas en esta región del país.

La Fiscalía Regional de Darién inició una investigación de oficio por el delito de privación de libertad, en perjuicio de la agente Guainora, hecho ocurrido en la mañana del martes 20 de mayo.