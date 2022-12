AIG: Estudiantes becados del Ifarhu pueden registrarse en Listo hasta el 3 de enero

"El día de ayer hicimos el lanzamiento de la billetera "Listo" para todas las personas que tienen beca y Vale, es importante que sepamos que las personas que tiene beca que han estado cobrando con la cédula, los que han estado cobrando con tarjetas no aplican en estos momentos, sin embargo lo que nosotros hemos desarrollado es una actualización de las medidas de seguridad, ahora con su usuario de Panamá Digital va a poder ingresar a Listo", explicó Oliva.

Administrador de la AIG detalla todas las facilidades que ofrecerá la billetera electrónica 'Listo' TReporta

Oliva explicó que estaban solicitando a los estudiantes becados por el Ifarhu el registro para hacer una actualización de todas las personas en Panamá Digital hasta el 31 de diciembre de este año, sin embargo explicó que se les permitirá hacerlo en los primeros días de enero.

"Le solicitamos a todos los estudiantes, sobre todo a los que están becados por el Ifarhu de que al 31 de diciembre hicieran su registro en Listo, eso no quiere decir que no lo van a poder hacer el 1, 2 o 3 de enero, sin embargo nosotros queremos arrancar ya a partir del 1 de enero con la actualización de todos los datos de las personas en Panamá Digital, así que es el motivo por el cual hemos solicitado de que lo hicieron hasta el 31 de diciembre, sin embargo si por algún motivo no lo pueden hacer en el mes de enero igual pueden hacerlo", detalló.

Oliva añadió que se han incrementado las medidas de seguridad biométrica, a través de un convenio con el Tribunal Electoral para poder hacer que el ciudadano se sienta confiado de que el dinero que se le deposita en la cédula está bien resguardado. Y añadió que en enero se incorporará el reconocimiento facial.

VER NOTA: Plazo para registrarse en plataforma "LISTO" para pago de Pase-U mediante cédula vence el 31 de diciembre

El administrador de la AIG le pidió a las personas que hacen uso de Panamá Digital que ante el incremento en el ingreso de personas que buscan actualizarse tengan paciencia, ya que el sistema se pone lento y por ello están dando margen a que se registren hasta el 3 de enero.

Sobre los beneficiarios del Vale Digital, Oliva reveló que desde ayer los comercios están utilizando la billetera Listo.

Oliva añadió que la billetera generará un código QR a través del cual podrán utilizar las personas que han perdido su cédula, puedan hacer uso de su Vale en los comercios y añadió que vienen un sinnúmero de utilidades con esta plataforma.

Control del subsidio del combustible

Oliva también se refirió al control del subsidio del combustible que provocó a ciertos conductores que no lo pudiesen utilizar, y sobre esto señaló que el sistema bloqueó a los beneficiarios que podrían estar haciendo un mal uso del subsidio al elevar su consumo presupuestado y rebasar lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

"Lo que se buscó es que las personas que habían consumido un porcentaje de más de 20% del último mes, por ejemplo si en noviembre consumiste 100 dólares y en diciembre por la movilidad, que sé yo, fuiste al interior, consumiste un poco más el sistema estaba bloqueando a estas personas, porque el sistema había establecido estos controles para evitar de que se dieran malos usos y que no se lograra con el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas había dado para fin de año", explicó Oliva,