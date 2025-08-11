Alcaldía de Panamá aprueba proyectos de construcción en tres meses

La Alcaldía de Panamá informó que, a tres meses de la reforma del Acuerdo Municipal N.°110, que regula la Autorización Digital Transitoria de Construcción (ATC), se han aprobado 99 proyectos que suman una inversión de B/.50,752,697.93 en obras ya en ejecución en el distrito capital.

Según la comuna capitalina, el nuevo proceso digital y simplificado ha reducido los tiempos de espera para iniciar obras hasta en seis meses, lo que ha permitido una respuesta más ágil a las demandas del sector construcción y dinamizado el desarrollo urbano de la ciudad.

Alcaldía de Panamá aprueba 99 proyectos

El director de Obras y Construcción, Luis Carballeda, destacó que este avance no solo refleja eficiencia institucional, sino que también genera un impacto directo en la economía local, con una estimación de 1,700 nuevas plazas de trabajo creadas en los primeros tres meses de implementación.

La Alcaldía reiteró su compromiso con la modernización de procesos, el impulso a la inversión privada y la reactivación del sector construcción como motor para el desarrollo económico y la generación de oportunidades.