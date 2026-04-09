Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 13:34

Alcaldía de Panamá lanza Nexus Lab con más de 1,000 becas digitales para jóvenes

La Alcaldía de Panamá lanzó Nexus Lab con más de 1,000 becas digitales en Platzi para jóvenes. Conoce cómo aplicar y acceder al programa.

Alcaldía de Panamá lanza Nexus Lab

Alcaldía de Panamá lanza Nexus Lab

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció el lanzamiento de Nexus Lab, una plataforma que busca fortalecer la capacitación digital de los jóvenes y facilitar su acceso a oportunidades laborales en el distrito.

El programa incluye la entrega de más de 1,000 becas en alianza con Platzi, enfocadas en el desarrollo de habilidades tecnológicas, liderazgo e innovación.

Formación para el empleo y la innovación

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, destacó que esta iniciativa apunta a preparar a los jóvenes para un entorno laboral cada vez más digital. “Nuestro objetivo es facilitar el desarrollo económico y potenciar las capacidades de los jóvenes que aspiran a demostrar su talento en un mundo dominado por la tecnología”, señaló.

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Además, anunció la realización de microferias de empleo a partir de mayo en distintas comunidades, iniciando en Panamá Este.

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo funcionan las becas?

Las becas tendrán una duración de entre 2 y 3 meses, dependiendo del avance de cada participante.

Durante este periodo, los beneficiarios contarán con:

  • Acceso a recursos digitales
  • Ejercicios prácticos
  • Sesiones en línea para reforzar el aprendizaje

¿Cómo aplicar?

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Los interesados deben registrarse en la plataforma de empleo:

Portal Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá

Luego deberán:

  • Completar o actualizar su hoja de vida
  • Ingresar su número de cédula en el sistema
  • Validar su registro
  • Confirmar el correo electrónico recibido

Una vez verificada la información, los participantes recibirán acceso a la plataforma de Platzi para iniciar los cursos disponibles. El programa busca no solo mejorar la empleabilidad juvenil, sino también impulsar el crecimiento económico y social del distrito a través de la innovación tecnológica.

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