Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 11:14

Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte en reciclaje con certificado

La Alcaldía de Panamá abrió inscripciones para un curso de arte en reciclaje en Plaza Las Américas. Conoce horarios, requisitos y cómo inscribirte.

Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte

Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un curso de arte en reciclaje dirigido a jóvenes y adultos interesados en desarrollar habilidades creativas mientras promueven el cuidado del ambiente.

El curso se llevará a cabo en el departamento de capacitación ubicado en Plaza Las Américas, en el tercer piso.

Las clases se impartirán de lunes a viernes en dos turnos:

  • 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
  • 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

¿Quiénes pueden participar?

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La capacitación está dirigida a personas desde los 17 años en adelante. Además, al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado.

Formación con enfoque ambiental

El programa busca enseñar a los asistentes a crear piezas únicas utilizando materiales reciclados, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental. Los interesados pueden obtener más información y realizar su inscripción comunicándose al: 506-9625 (Departamento de Capacitación)

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