Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte en reciclaje con certificado

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un curso de arte en reciclaje dirigido a jóvenes y adultos interesados en desarrollar habilidades creativas mientras promueven el cuidado del ambiente.

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El curso se llevará a cabo en el departamento de capacitación ubicado en Plaza Las Américas, en el tercer piso.

Las clases se impartirán de lunes a viernes en dos turnos:

8:00 a.m. a 12:00 m.d.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

¿Quiénes pueden participar?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2042598096463335751?s=20&partner=&hide_thread=false Convierte lo simple en arte



Inscríbete ya en el Curso de Arte en Reciclaje y aprende a crear piezas únicas mientras cuidas el ambiente



Plaza Las Américas, tercer piso

Lunes a viernes

¡Incluye certificado! pic.twitter.com/HkwpUZmycP — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) April 10, 2026

La capacitación está dirigida a personas desde los 17 años en adelante. Además, al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado.

Formación con enfoque ambiental

El programa busca enseñar a los asistentes a crear piezas únicas utilizando materiales reciclados, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental. Los interesados pueden obtener más información y realizar su inscripción comunicándose al: 506-9625 (Departamento de Capacitación)