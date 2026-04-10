Alcaldía de Panamá ofrece curso gratuito de arte en reciclaje con certificado

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un curso de arte en reciclaje dirigido a jóvenes y adultos interesados en desarrollar habilidades creativas mientras promueven el cuidado del ambiente.
El curso se llevará a cabo en el departamento de capacitación ubicado en Plaza Las Américas, en el tercer piso.
Las clases se impartirán de lunes a viernes en dos turnos:
- 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
- 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
¿Quiénes pueden participar?
La capacitación está dirigida a personas desde los 17 años en adelante. Además, al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado.
Formación con enfoque ambiental
El programa busca enseñar a los asistentes a crear piezas únicas utilizando materiales reciclados, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental. Los interesados pueden obtener más información y realizar su inscripción comunicándose al: 506-9625 (Departamento de Capacitación)