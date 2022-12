AMP dice no tiene injerencia en selección de empresas de servicios marítimos auxiliares

La AMP indica que autorizó la operación de la Terminal de Cruceros de Panamá a la empresa Colón 2000, más no la prestación de ningún servicio marítimo auxiliar en particular. ATP

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) emitió este miércoles un comunicado en el que informa que el Gobierno no tiene injerencia en la selección de empresas de servicios marítimos auxiliares , sino que los mismos son contratados por el operador portuario.

“Aclaramos al país, que la Autoridad Marítima de Panamá autorizó la operación de la Terminal de Cruceros de Panamá a la empresa Colón 2000 para la recepción de cruceros y sus pasajeros, más no la prestación de ningún servicio marítimo auxiliar en particular, dado el hecho de que los servicios marítimos auxiliares que son ofertados en las instalaciones portuarias, son contratados por el operador portuario directamente, es decir que el gobierno no tiene injerencia en la selección de las empresas contratistas de estos servicios”, indica la AMP.