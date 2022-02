Analista educativa: La educación en Panamá está en cuidados intensivos tras la pandemia

"Tenemos pruebas recientes que demuestran una involución de 15 puntos, prepandemia. Estamos en cuidados intensivos. En los resultados de pruebas estábamos con resultados menores a Nicaragua y El Salvador, en tercer grado", destacó Castrellón.

Un estudio efectuado por la Unesco, Banco Mundial y Unicef reveló que esta generación perderá 17 billones de dólares en ingresos que debía percibir tras la pandemia.

Ante este escenario el representante de la Unicef indicó que hay que considerar que la exclusión educativa o abandono escolar debe considerarse desde varios ángulos, señalando que es un fenómeno que no sucede de hoy para mañana, y propone como ejemplos que esto se puede apreciar cuando un menor no accede al preescolar, cuando no aprende a leer o a escribir en sus primeros grados y esto se materializa cuando el estudiante en los siguientes grados tiene un rezago, y agrega que todo esto ha sido trastocado por la pandemia.

"Es bien importante que nos lo hayan dicho en el sentido de saber cuáles son las consecuencias si no actuamos. Es fundamental porque somos adictos a la inmediatez, entonces nos dicen que el problema es de salud, el problema no es de salud el problema es coyuntural, en 20 años ni nos vamos a acordar que era esa cosa de covid, pero vamos a vivir la consecuencia de una educación mediocre y estamos condenando al futuro de un montón de generaciones. Lo que toca primero son dos cosas, la primera es entender... que el educador lo que va a tener son distintos niveles de aprendizaje en un aula, porque él en realidad no sabe cómo fue que aprendió ese muchacho en casa a distancia, eso es uno, tenemos que utilizar un sistema donde el educador no le demos ese reto solito, sino que tengamos paquetes, paquetes estandarizados de cómo debe recuperarse el estudiante y con eso ya estandarizado, mejor dicho técnicamente, nosotros vamos a lograr yo pienso que son dos escalones, el primero volver a los niveles 2019 y el segundo es asumir el gran reto", agregó Castrellón sobre los estragos a futuro que traerá la pandemia en la educación.

Ambos analistas coinciden que la educación virtual jamás podrá suplantar a la presencial, pero añaden que una de las cosas que se lograron en la pandemia fue acercar a más personas a las herramientas tecnológicas, y ese es el lado más positivo de esta situación.