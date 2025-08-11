ANAPROLE en alerta por importaciones que afectan producción láctea

La Asociación Nacional de Procesadores de Leche ( ANAPROLE ) manifestó su preocupación ante el creciente impacto que las importaciones de lácteos y productos sucedáneos tienen sobre la producción nacional de leche.

Según el gremio, las importaciones superaron los 100 millones de dólares en 2024, desplazando la leche local, poniendo en riesgo más de 15 mil empleos y afectando los ingresos de los productores panameños.

ANAPROLE señaló que los productos importados, especialmente desde Estados Unidos, son hasta un 30% más baratos debido a subsidios, lo que genera una competencia desleal para la industria nacional. Esta situación se agrava con la reducción arancelaria prevista en el Tratado de Promoción Comercial, que entrará en vigor en 2028.

El gremio reafirmó su compromiso con la producción local y solicitó al Gobierno panameño la implementación de medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad del sector lácteo y protejan la soberanía alimentaria del país.