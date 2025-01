ANTAI publica nombres de funcionarios desvinculados de sus cargos

La @anatipma informa que los señores Bolívar Pinzón C. y Abdiel Cruz M. no forman parte de la institución ya que fueron desvinculados de sus funciones, por lo que enfatiza que “dichas personas no se encuentran facultadas para realizar trámites, ofrecer asesorías, ni gestionar… pic.twitter.com/cNMRDsf8Gm