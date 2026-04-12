Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 14:13

APEDE respalda ley de infraestructuras críticas tras incidente en el Puente de las Américas

APEDE apoya la propuesta de ley de infraestructuras críticas tras el incidente en el Puente de las Américas. Piden mejorar la respuesta ante emergencias.

APEDE respalda ley tras incidente en el Puente de las Américas

APEDE respalda ley tras incidente en el Puente de las Américas

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, calificó como positiva la propuesta del Ejecutivo de impulsar una norma sobre infraestructuras críticas y servicios esenciales en Panamá.

El pronunciamiento surge tras lo ocurrido en el Puente de las Américas el pasado 6 de abril, cuando explosiones e incendio de camiones cisterna obligaron al cierre de esta importante vía.

De Sanctis advirtió que el hecho evidenció debilidades en la respuesta ante emergencias en infraestructuras estratégicas del país.

“Fue una señal de alerta… Panamá aún no cuenta con protocolos claros y coordinados para responder ante este tipo de situaciones”, señaló el gremio.

Propuesta busca fortalecer la respuesta del país

La iniciativa del Ejecutivo plantea establecer un marco normativo para:

  • Proteger infraestructuras clave
  • Garantizar la continuidad de servicios esenciales
  • Fortalecer la respuesta ante emergencias

Además, introduce un enfoque de gestión integral de riesgos que incluye amenazas físicas, cibernéticas y operativas.

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En línea con estándares internacionales

Desde APEDE destacan que la propuesta está alineada con buenas prácticas internacionales, promoviendo principios como:

  • Prevención
  • Coordinación
  • Continuidad operativa
  • Cooperación público-privada

APEDE: “Prepararse no es opcional”

El gremio subrayó que este es un momento clave para aprender de lo ocurrido y fortalecer la planificación nacional.

“Prepararnos mejor no es opcional, es una responsabilidad con el país y con todos los panameños”, enfatizó.

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