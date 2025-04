Arzobispo José Domingo Ulloa se refiere a la situación actual del país hoy Domingo de Ramos

"El principal enemigo de Panamá no viene del exterior. No es una potencia extranjera. El verdadero enemigo somos cada uno de nosotros, en la sociedad, en la familia, en los negocios, en la religión", afirmó Ulloa ante cientos de feligreses. Señaló que la corrupción desvía recursos destinados a hospitales, escuelas y viviendas, y criticó que la política se haya convertido en un negocio y el poder en "una puerta giratoria".

Arzobispo Ulloa denuncia la impunidad que existe en el país

El arzobispo también denunció la impunidad que permite que quienes traicionan al país "salgan caminando como si nada", generando entre la población un sentimiento de resignación y desconfianza.

"Panamá merece más. Merece justicia que no tenga precio. Instituciones que sirvan, no que se vendan. Un país donde nadie esté por encima de la ley", enfatizó. Además, insistió en que la lucha contra la corrupción debe ir más allá de lo político y abarcar lo moral, espiritual y ciudadano, comenzando desde las acciones cotidianas, pero también exigiendo una vigilancia activa y permanente.