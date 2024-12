Aumento en la jubilación se origina en dos tipos de factores, explica exsubdirector de la CSS.

"Si tu tienes que la población no está creciendo y la que está creciendo es la que no entra al mercado, sino que es subsidiada porque pertenece a los estratos más vulnerables, tú estas viviendo un caso clásico de que tu estas envejeciendo a la población y no estás generando la nueva gente que debe ingresar al país a reponer los que estamos envejeciendo", señaló.