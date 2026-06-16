Azihra Valdés reemplazará a Antonio Tercero en la Secretaría Ejecutiva de Conades

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Azihra Edith Valdés como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Valdés asumirá el cargo que ocupaba Antonio Tercero González, quien desde abril de este año ejerce como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

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Llega procedente de la Dipred

Antes de su nombramiento, Azihra Valdés se desempeñaba como directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred), dependencia adscrita al Ministerio de Gobierno.

Su designación forma parte de los ajustes realizados por el Ejecutivo en distintas entidades del Estado.

Formación académica y experiencia profesional

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El presidente de la República, @JoseRaulMulino designó a Azihra Edith Valdés como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).



Valdés, quien se desempeñaba como… pic.twitter.com/CPcu2IVKUL — Astrid Salazar (@as_salazar) June 16, 2026

La nueva secretaria ejecutiva de Conades es licenciada en Periodismo por la Universidad de Panamá y posee una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo.

Además, cuenta con una Certificación Internacional en Innovación Empresarial obtenida mediante programas desarrollados por la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad del Istmo. También posee licencia como piloto comercial.

Dentro de su trayectoria profesional se ha destacado en áreas como comunicación estratégica, liderazgo organizacional, gestión de proyectos, administración pública y privada, gestión del talento humano, planificación estratégica, manejo de presupuestos, innovación y gestión de redes sociales.

Experiencia en el sector público

Entre 2009 y 2014, Valdés se desempeñó como coordinadora del área de juventud y estrategia de comunicación en la Secretaría de Comunicación del Estado.

Las autoridades destacaron que su experiencia en gestión pública y desarrollo de proyectos contribuirá al fortalecimiento de los programas y acciones que impulsa Conades en distintas comunidades del país.

Conades es la entidad encargada de coordinar e impulsar proyectos de desarrollo e infraestructura orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables del territorio nacional.