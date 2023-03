Beca Pase-U: ¿Cuándo será el pago a los estudiantes que no han cobrado?

164 mil estudiantes no han cobrado el Pase-U: ¿Cuándo será el pago?

El total de 164,428 estudiantes del sistema educativo del país que no han cobrado en primer pago de la Beca Pase-U , lo podrán realizar a mediados de este año y los beneficiarios deben estar inscritos y matriculados en un centro educativo del país, como cumplir con el 50% de asistencia a clases.

El 13 de enero el Ministerio de Educación (MEDUCA) envió al IFARHU el listado oficial de quienes se encontraban, hasta dicha fecha, inscritos en escuelas y colegios, y fueron estos, los que pudieron recibir el desembolso a comienzos del 2023 de la beca en cuanto a este periodo escolar. Actualmente, se emitió a la institución el 15 de marzo, los alumnos que no figuraban en el documento anterior.

Las cifras de los niños y adolescentes que aun no han efectuado el cobro es de 18,704 del sector oficial y 45,724 en la educación particular.

https://twitter.com/TReporta/status/1640404469287469071 Cerca de 164,428 estudiantes no han recibido el primer pago del PASE-U del año 2023, debido a que no estaban incluidos en el primer listado enviado por el Meduca el 13 de enero correspondiente a los alumnos que ya estaban matriculados.#TReporta pic.twitter.com/8YGFYeM8NL — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2023

¿Cómo son realizados los pagos del Pase-U?

Son tres métodos que efectúan para el pago formal del Pase-U en todo el periodo académico:

El pago correspondiente al inicio del año escolar se vincula con el registro de los estudiantes matriculados en un plantel educativo.

Por otro lado, el segundo desembolso es al culminar el primer trimestre escolar, donde se debe contar con el 50% de asistencia de los alumnos.

Para el tercer trimestre, el pago final se lleva a cabo por medio del promedio final de las notas.

¿Cuáles factores influyen en que los estudiantes no reciban su primer pago?

Según el MEDUCA, entre los factores o circunstancias que se relacionan a que estudiantes panameños se vean afectados de no recibir el primer pago del Pase-U a tiempo, se podrían mencionar, que el registro del alumnado a iniciar las clases este año, no se haya completado en los centros educativos, ya sea por no pertenecer en la matrícula 2023, procesos de nivelación o por la recuperación académica de verano.

Cada año y trimestre, las autoridades académicas inspeccionan la data oficial que muestra a los alumnos inscritos en el sistema educativo panameño para realizar los pagos oficiales.