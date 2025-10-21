Bomberos atienden accidente vehicular en la Interamericana

Un accidente vehicular se registró este martes en la vía Interamericana, donde un auto se volcó en el sector de Chorcha, provincia de Chiriquí. Unidades del Cuerpo de Bomberos (BCBR) acudieron al lugar para brindar apoyo y rescate.

Accidente vehicular ocurrió en la vía Interamericana, Chiriquí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980650734233481310&partner=&hide_thread=false Unidades del Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) atendieron un vuelco vehicular registrado en la vía Interamericana, en Chorcha, provincia de Chiriquí.



Detalla que los heridos recibieron atención por parte de personal del SUME 911. pic.twitter.com/cLi0rRUFbn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2025

Los heridos fueron atendidos por personal del SUME 911, que se encargó de proporcionar la atención médica inicial antes de trasladarlos a centros de salud, de ser necesario.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al transitar por la Interamericana, especialmente en zonas con curvas y pendientes pronunciadas, para evitar accidentes.