Bomberos atienden accidente vehicular en la Interamericana

Un accidente vehicular se registró este martes en la vía Interamericana, donde un auto se volcó en el sector de Chorcha, provincia de Chiriquí. Unidades del Cuerpo de Bomberos (BCBR) acudieron al lugar para brindar apoyo y rescate.
Los heridos fueron atendidos por personal del SUME 911, que se encargó de proporcionar la atención médica inicial antes de trasladarlos a centros de salud, de ser necesario.
Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al transitar por la Interamericana, especialmente en zonas con curvas y pendientes pronunciadas, para evitar accidentes.