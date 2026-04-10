Boquete prohíbe el uso de pirotecnia y establece multas de hasta B/. 500

Las autoridades del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, han establecido una prohibición general sobre el uso de pirotecnia en actividades públicas y privadas.
Excepciones y horarios de la medida
Se permitirá el uso de pirotecnia tradicional únicamente en fechas específicas como:
- Fiestas patrias, patronales y ferias.
- Navidad y Año Nuevo.
- Matrimonios y celebraciones especiales.
En estos casos, el uso está permitido hasta la 1:00 a.m., siempre que se cuente con los permisos de la Alcaldía y el visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Alternativa permitida
Como alternativa, se autoriza el uso de pirotecnia fría o de bajo impacto sonoro (silenciosa), la cual reduce las afectaciones a la salud y al bienestar animal.
Sanciones
Quienes incumplan esta normativa enfrentarán multas de hasta B/. 500.00, además del decomiso de los materiales y la puesta a disposición ante las autoridades competentes.