Boquete prohíbe el uso de pirotecnia y establece multas de hasta B/. 500

Las autoridades del distrito de Boquete , en la provincia de Chiriquí, han establecido una prohibición general sobre el uso de pirotecnia en actividades públicas y privadas.

La medida, adoptada mediante el Acuerdo Municipal N.º 4 del 12 de febrero de 2026, busca proteger a la población vulnerable, incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores y menores, así como prevenir daños auditivos y respiratorios.

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Excepciones y horarios de la medida

Se permitirá el uso de pirotecnia tradicional únicamente en fechas específicas como:

Fiestas patrias, patronales y ferias.

Navidad y Año Nuevo.

Matrimonios y celebraciones especiales.

En estos casos, el uso está permitido hasta la 1:00 a.m., siempre que se cuente con los permisos de la Alcaldía y el visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Alternativa permitida

Como alternativa, se autoriza el uso de pirotecnia fría o de bajo impacto sonoro (silenciosa), la cual reduce las afectaciones a la salud y al bienestar animal.

Sanciones

Quienes incumplan esta normativa enfrentarán multas de hasta B/. 500.00, además del decomiso de los materiales y la puesta a disposición ante las autoridades competentes.