Chiriquí Nacionales -  10 de abril de 2026 - 17:05

Boquete prohíbe el uso de pirotecnia y establece multas de hasta B/. 500

La medida, adoptada mediante el Acuerdo Municipal de Boquete N.º 4 del 12 de febrero de 2026, busca proteger a la población vulnerable.

Distrito de Boquete

Distrito de Boquete, provincia de Chiriquí. 

ATP
Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, han establecido una prohibición general sobre el uso de pirotecnia en actividades públicas y privadas.

La medida, adoptada mediante el Acuerdo Municipal N.º 4 del 12 de febrero de 2026, busca proteger a la población vulnerable, incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores y menores, así como prevenir daños auditivos y respiratorios.

Excepciones y horarios de la medida

Se permitirá el uso de pirotecnia tradicional únicamente en fechas específicas como:

  • Fiestas patrias, patronales y ferias.
  • Navidad y Año Nuevo.
  • Matrimonios y celebraciones especiales.

En estos casos, el uso está permitido hasta la 1:00 a.m., siempre que se cuente con los permisos de la Alcaldía y el visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Alternativa permitida

Como alternativa, se autoriza el uso de pirotecnia fría o de bajo impacto sonoro (silenciosa), la cual reduce las afectaciones a la salud y al bienestar animal.

Sanciones

Quienes incumplan esta normativa enfrentarán multas de hasta B/. 500.00, además del decomiso de los materiales y la puesta a disposición ante las autoridades competentes.

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