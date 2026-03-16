Caja de Ahorros permitirá pagos internacionales con tarjeta Clave

El gerente de Banca de Consumo de la Caja de Ahorros de Panamá, Santino Tapia, informó que ya se logró realizar la primera transacción internacional con la nueva tarjeta Clave, que estará disponible para los clientes a partir del mes de abril.

Según explicó el funcionario, esta nueva tarjeta permitirá a los usuarios realizar pagos internacionales, ampliando las funcionalidades del sistema de pago utilizado en el país.

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Tarjeta también funcionará con billeteras digitales

Tapia indicó que otro de los beneficios de la nueva tarjeta es que podrá integrarse con distintas billeteras digitales, lo que facilitará el uso de pagos electrónicos y transacciones en plataformas digitales.

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Con esta innovación, la entidad bancaria busca ofrecer a los clientes mayor flexibilidad y opciones para realizar pagos dentro y fuera del país.

Disponible para los clientes desde abril

La nueva tarjeta Clave podrá ser solicitada por los clientes de la Caja de Ahorros a partir del mes de abril, según informó el gerente de Banca de Consumo.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de modernización de los servicios financieros y del impulso al uso de herramientas digitales para pagos y transacciones internacionales.