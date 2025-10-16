Panamá Nacionales -

Cámara de Comercio insta a la Asamblea a discutir los proyectos anticorrupción

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá instó a los diputados a dar pronta discusión a los proyectos de Ley anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas, que permanecen estancados en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. El gremio también reaccionó a las medidas que puede adoptar la Contraloría General de la República para secuestrar bienes.