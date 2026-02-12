Panamá Nacionales -

Pleno de la Asamblea aprueba citar a ministra del Mides por caso de albergues del Senniaf

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que rinda cuentas por las denuncias de irregularidades en el albergue de Tocumen. El diputado Luis Eduardo Camacho votó en contra de la citación. El cuestionario tiene más de 40 preguntas. La solicitud para citar a la ministra Carles fue rechazada en dos ocasiones en el Pleno por falta de diputados.