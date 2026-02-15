Carnaval de Las Tablas 2026: Reinas de Calle Arriba y Calle Abajo brillan en la primera noche

Las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas hicieron vibrar al público durante la primera noche de carnaval, celebrada este sábado 14 de febrero en el Parque Porras, donde ambas tunas desplegaron tradición, colorido y creatividad ante miles de asistentes.

Por parte de Calle Arriba, su soberana Ana Isabel Carrizo Castillo presentó una imponente alegoría inspirada en el País de Nunca Jamás, destacando elementos fantásticos, vestuarios elaborados y una puesta en escena que captó la atención del público tableño y visitantes nacionales.

Mientras tanto, Calle Abajo, liderada por su reina Astrid Carolina Sánchez Brandao, apostó por el tema Platino, con una propuesta que resaltó el respeto por la naturaleza y las raíces ancestrales, combinando simbolismos culturales con detalles ornamentales y coreografías que acompañaron su presentación.

La primera jornada del carnaval en Las Tablas reafirmó la rivalidad histórica entre ambas tunas, considerada una de las expresiones folclóricas y culturales más emblemáticas del país, atrayendo a miles de personas que disfrutaron de la música, los culecos y los espectáculos nocturnos.

Las autoridades locales y organizadores esperan que la celebración continúe desarrollándose con alta asistencia durante los próximos días, manteniendo las tradiciones que caracterizan a uno de los carnavales más reconocidos de Panamá.