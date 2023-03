Censos Nacionales revela que 300 mil personas viven en Panamá sin agua potable

El director Samuel Moreno del INEC dio a conocer que el 7.2% de las personas censadas declararon no tener agua potable, esto quiere decir que "casi de 300 mil personas no cuentan con suministro de agua potable en el país. Al igual que el acceso a la energía eléctrica, 7.7% asegura no tenerlo, 3.1% ha señalado que no tiene acceso al servicio sanitario”, Samuel Moreno.