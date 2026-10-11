Centro de acopio en el Parque Omar: qué donaciones se necesitan tras el terremoto en Panamá

Centro de Acopio en el Parque Omar

El Parque Recreativo Omar , en la ciudad de Panamá, mantiene habilitado un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. El punto de recolección está ubicado en el Domo del parque y forma parte de las iniciativas de ayuda humanitaria.

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¿Qué artículos se pueden donar en el Parque Omar?

De acuerdo con los reportes publicados sobre la jornada, entre los insumos solicitados se encuentran:

Agua embotellada.

Colchonetas y frazadas.

Sábanas nuevas.

Leche en polvo y fórmula para bebés.

Pañales desechables para niños y adultos.

Abanicos y carpas.

¿Hasta qué hora recibe donaciones el Parque Omar?

El horario anunciado para este domingo 11 de octubre es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., según los reportes publicados el sábado 10.

Si bien se ha proporcionado información sobre una posible extensión hasta las 6:00 p.m., este nuevo horario todavía requiere confirmación oficial.

Se recomienda a las personas interesadas en colaborar verificar el horario y los artículos aceptados antes de trasladarse al centro de acopio.