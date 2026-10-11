Centro de acopio en el Parque Omar: qué donaciones se necesitan tras el terremoto en Panamá

El Parque Recreativo Omar, en la ciudad de Panamá, mantiene habilitado un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. El punto de recolección está ubicado en el Domo del parque y forma parte de las iniciativas de ayuda humanitaria.
¿Qué artículos se pueden donar en el Parque Omar?
De acuerdo con los reportes publicados sobre la jornada, entre los insumos solicitados se encuentran:
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Agua embotellada.
Colchonetas y frazadas.
Sábanas nuevas.
Leche en polvo y fórmula para bebés.
Pañales desechables para niños y adultos.
Abanicos y carpas.
¿Hasta qué hora recibe donaciones el Parque Omar?
El horario anunciado para este domingo 11 de octubre es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., según los reportes publicados el sábado 10.
Si bien se ha proporcionado información sobre una posible extensión hasta las 6:00 p.m., este nuevo horario todavía requiere confirmación oficial.
Se recomienda a las personas interesadas en colaborar verificar el horario y los artículos aceptados antes de trasladarse al centro de acopio.