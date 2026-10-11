Metro de Panamá anuncia reanudación de las Líneas 1 y 2 tras el sismo

El Metro de Panamá informó este domingo 11 de octubre de 2026, a las 7:00 a.m., que iniciará el servicio comercial de las Líneas 1 y 2, luego de las evaluaciones y pruebas operativas realizadas tras el fuerte sismo registrado el viernes 9 de octubre.

La entidad explicó que realizará marchas en blanco, maniobras en las que los trenes circulan sin pasajeros para verificar el funcionamiento del sistema antes de reanudar las operaciones comerciales.

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¿Están funcionando las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá hoy?

Según la actualización emitida por el Metro de Panamá a las 7:00 a.m. de este domingo, el servicio comercial de ambas líneas estaba próximo a reanudarse.

Sin embargo, la institución no precisó en ese comunicado la hora exacta en que los usuarios podrían volver a utilizar los trenes.

Las pruebas operativas forman parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó la suspensión preventiva del servicio.

Metro de Panamá prioriza la seguridad de los pasajeros

La institución reiteró que la seguridad de los usuarios y colaboradores es su principal prioridad durante el proceso de reactivación.

Asimismo, recomendó a los pasajeros mantenerse informados mediante sus canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio comercial de las Líneas 1 y 2.