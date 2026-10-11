Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 08:12

Metro de Panamá anuncia reanudación de las Líneas 1 y 2 tras el sismo

El Metro de Panamá realizó recorridos de prueba en las Líneas 1 y 2 antes de reanudar el servicio comercial. Conoce qué se sabe de su reapertura.

Metro de Panamá reanuda servicios

Metro de Panamá reanuda servicios

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó este domingo 11 de octubre de 2026, a las 7:00 a.m., que iniciará el servicio comercial de las Líneas 1 y 2, luego de las evaluaciones y pruebas operativas realizadas tras el fuerte sismo registrado el viernes 9 de octubre.

La entidad explicó que realizará marchas en blanco, maniobras en las que los trenes circulan sin pasajeros para verificar el funcionamiento del sistema antes de reanudar las operaciones comerciales.

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¿Están funcionando las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá hoy?

Según la actualización emitida por el Metro de Panamá a las 7:00 a.m. de este domingo, el servicio comercial de ambas líneas estaba próximo a reanudarse.

Sin embargo, la institución no precisó en ese comunicado la hora exacta en que los usuarios podrían volver a utilizar los trenes.

Las pruebas operativas forman parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó la suspensión preventiva del servicio.

Metro de Panamá prioriza la seguridad de los pasajeros

La institución reiteró que la seguridad de los usuarios y colaboradores es su principal prioridad durante el proceso de reactivación.

Asimismo, recomendó a los pasajeros mantenerse informados mediante sus canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio comercial de las Líneas 1 y 2.

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