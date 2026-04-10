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Centro de operaciones en la frontera de Panamá con Costa Rica busca combatir la criminalidad

Autoridades de seguridad de Panamá y Costa Rica sostienen un encuentro en la región fronteriza este viernes. El ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, destacó que se busca fortalecer la vigilancia de la mano con la tecnología. Por su parte el ministro de Seguridad Publica, Frank Ábrego, informó que se ha iniciado una nueva operación en la región fronteriza para combatir el crimen organizado y destacó la instalación de un centro de operaciones.