Panamá Nacionales -  15 de junio de 2026 - 15:01

CEPANIM 2026: así avanza la entrega a beneficiarios en la provincia de Panamá

El MEF proyecta atender a más de 1,900 beneficiarios del CEPANIM por día, durante el proceso de entrega que se extenderá durante las próximas semanas.

Entrega a beneficiarios del CEPANIM 2026.

Entrega a beneficiarios del CEPANIM 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

A las 8:00 a.m. de este lunes 15 de junio inició la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a los beneficiarios de la provincia de Panamá en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a los jubilados la importancia de verificar la fecha y hora asignadas, las cuales son notificadas a través del correo electrónico proporcionado durante el registro en la plataforma web.

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De acuerdo con la entidad, el personal en el sitio brindará orientación a los asistentes para confirmar si se encuentran en el listado de citados. El MEF proyecta atender a más de 1,900 personas por día.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
  • Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
  • Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
  • Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

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