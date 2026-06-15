CEPANIM 2026: así avanza la entrega a beneficiarios en la provincia de Panamá

A las 8:00 a.m. de este lunes 15 de junio inició la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) a los beneficiarios de la provincia de Panamá en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a los jubilados la importancia de verificar la fecha y hora asignadas, las cuales son notificadas a través del correo electrónico proporcionado durante el registro en la plataforma web.

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De acuerdo con la entidad, el personal en el sitio brindará orientación a los asistentes para confirmar si se encuentran en el listado de citados. El MEF proyecta atender a más de 1,900 personas por día.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa .

. Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.

Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.

Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.