CEPANIM 2026: así avanza la entrega a beneficiarios en la provincia de Panamá

A las 8:00 a.m. de este lunes 15 de junio inició la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) a los beneficiarios de la provincia de Panamá en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro).
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De acuerdo con la entidad, el personal en el sitio brindará orientación a los asistentes para confirmar si se encuentran en el listado de citados. El MEF proyecta atender a más de 1,900 personas por día.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.