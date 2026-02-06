Panamá Nacionales - 6 de febrero de 2026 - 18:50
"Cholo Chorrillo" fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos
Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, líder de la pandilla Bagdad, fue condenado por narcotráfico en una Corte Federal de Los Ángeles, Estados Unidos. “Cholo Chorrillo” fue capturado en Costa Rica y en marzo de 2023 extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos internacionales por narcotráfico, siendo declarado culpable de todos los cargos.
Recomendadas
Bocas del Toro