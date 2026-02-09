"Cholo Chorrillo" podría recibir cadena perpetua en EE.UU. tras condena por narcotráfico

La lectura de sentencia del panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” o “Cool Nene”, fue fijada para el próximo 12 de junio, luego de que una corte federal en Los Ángeles, Estados Unidos, lo declarara culpable por cargos relacionados con narcotráfico.

Según el proceso judicial, Camargo Clarke podría enfrentar una condena que va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: IMHPA emite aviso por puntos de calor: el sector Pacífico bajo amenaza de incendios

Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, será sentenciado en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses determinaron que el panameño era presuntamente el líder de la pandilla Bagdad, un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2020896324200407510?s=20&partner=&hide_thread=false El 12 de junio será la lectura de sentencia del panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” o “Cool nene”, quien la semana pasada fue declarado culpable de cargos de narcotráfico por una corte federal de Estados Unidos en Los Ángeles, por lo que podría enfrentar… pic.twitter.com/pU0CJsEHT8 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 9, 2026

De acuerdo con la investigación, el acusado habría coordinado personalmente múltiples envíos de sustancias ilícitas mediante rutas marítimas desde Colombia con destino a Estados Unidos.

Coordinación internacional del tráfico de drogas

Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla que Camargo Clarke utilizaba la plataforma BlackBerry Messenger para comunicarse con cómplices, incluyendo proveedores colombianos de cocaína.

Según el informe, el panameño organizaba el transporte de grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia varios países de la región. Las autoridades señalaron que coordinaba el traslado de miles de kilos de cocaína hacia Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros destinos.

Además, se indicó que el propio acusado daba instrucciones relacionadas con la entrega, ocultamiento y transferencia de los cargamentos ilícitos.

Caso con implicaciones regionales

El proceso judicial forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desmantelar redes internacionales de narcotráfico que operan en América Latina y utilizan rutas marítimas y terrestres para el traslado de drogas hacia Norteamérica.

La sentencia que será dictada en junio definirá el tiempo de prisión que deberá cumplir el panameño tras ser hallado culpable por la justicia federal estadounidense.