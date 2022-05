Condenan a 3 años de prisión a los hermanos Martinelli Linares por conspiración para lavar dinero de sobornos de Odebrecht

La sentencia de los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, se conoció este viernes 20 de mayo durante una audiencia a cargo del juez Raymond Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

En el juicio los abogados de los hermanos Martinelli Linares dijeron que ambos habían abierto las cuentas por instrucción de su padre, Ricardo Martinelli.

Sentencian a 36 meses de prisión a hermanos Martinelli Linares

Luis Enrique y Ricardo Alberto pidieron disculpas a su madre, Marta Linares, y a su hermana, Carolina Martinelli Linares.

La Fiscalía solicitaba una pena de 9 a 11 años de prisión para cada uno; mientras que la defensa de los hermanos Martinelli Linares, consideraba que ambos habían cumplido ya su condena durante su detención en Guatemala y Nueva York, y pedían que se les reconociera el tiempo servido.

Luis Enrique y Ricardo Alberto indicaron, en una carta dirigida al juez Dearie, que proporcionaron a la justicia de Estados Unidos todas las pruebas sustanciales antes de ser arrestados. No obstante, la Fiscalía señaló que a pesar de que la información fue útil para la investigación, no se involucraron en el proceso de cooperación, no revelaron información clave e intentaron usar sus privilegios para frustrar la investigación.

Los Martinelli Linares fueron acusados por Estados Unidos de conspiración para lavar aproximadamente 28 millones de dólares durante la gestión presidencial de su padre (2009-2014), tras abrir y manejar cuentas secretas a nombre de compañías ficticias en jurisdicciones extranjeras, para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos que Odebrecht hizo para beneficio de un alto exfuncionario del Gobierno de Panamá, allegado a ambos.

Del total, se les decomisará 18,892,532.40 dólares, además de todos los fondos depositados en Bank Vontobel AG en Suiza en las cuentas, y los fondos previamente restringidos por Inmigración y Aduanas de EE. UU.

Los hermanos fueron capturados el lunes 6 de julio de 2020 en el Aeropuerto La Aurora de Guatemala, cuando tomarían un vuelo con supuesto destino a Panamá, en cumplimiento de una orden con fines de extradición emitida por Estados Unidos.

Luis Enrique fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2021; mientras que su hermano Ricardo Alberto fue extraditado el 10 de diciembre de 2021, tras 16 y 17 meses, respectivamente, de estar recluidos en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala.

Al llegar a Nueva York, los dos se declararon culpables del delito de conspiración para cometer lavado de dinero. Los jueces les denegaron libertad bajo fianza por lo que ambos permanecieron detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

De acuerdo con la justicia estadounidense, los Martinelli Linares invirtieron 9.5 millones de dólares del dinero que recibieron de Odebrecht, en una compañía de servicios de telefonía celular en Panamá, así como en acciones, deudas, yates de 1.7 millones de dólares, condominios en Miami de 1.3 millones y gastos de tarjetas de crédito en American Express.

Los fiscales superiores de Asuntos Internacionales y de Anticorrupción de Panamá, Agustín Almario Castillo y Mahmad Daud Hasan, viajaron hasta Estados Unidos para conocer detalles de la lectura de sentencia.

La justicia panameña solicitó a Estados Unidos el dinero que los hermanos Martinelli reconocieron haber recibido de Odebrecht al considerarse "víctima del delito".

En Panamá, los hermanos Martinelli Linares están vinculados a un proceso proceso penal, y tras la emisión de enjuiciamiento, se abrirá el proceso a pruebas.

El Ministerio Público indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitará al tribunal de causa las pruebas que utilizará en apoyo, incluyendo las asistencias jurídicas internacionales.