Continúan surgiendo múltiples reacciones sobre inconstitucionalidad de contrato con Panama Ports Company

Continúan surgiendo reacciones sobre la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, considera que la CSJ tuvo la tarea de examinar una reclamación, sin embargo, por otro lado está el aspecto geopolítico de Panamá. Por su parte, la secretaria del PRD, Balbina Herrera, señala que Panamá tiene la solución en sus manos con la vía interoceánica.