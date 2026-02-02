Panamá Nacionales -

Expertos indican que ningún contrato está por encima de la Constitución, tras fallo sobre PPC

Analistas y constitucionalistas explican que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el contrato con Panama Ports Company, no solo impacta al sector portuario, sino que también marca un punto de inflexión sobre qué tan blindadas están las concesiones del Estado. Enfatizan, por otro lado, que ningún contrato puede estar por encima de la Constitución y agregan que se requiere una revisión a la Ley de Contrataciones Públicas.